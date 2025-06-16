Президент Литвы: напряжение на Ближнем Востоке отвлечет от войны в Украине и поможет России

По словам Науседы, напряженность между Израилем и Ираном переросла в «открытое пламя», что «крайне опасно». Конфликт может охватить все больше регионов, и мир от этого не станет стабильнее. «Проблема еще и в том, что этот конфликт, который мы сейчас переживаем на Ближнем Востоке, хотим мы этого или нет, но немного затмевает войну в Украине», — заявил президент. «Конечно, как государство, мы выступаем за деэскалацию. Ожидать, что на таком фоне и при таком напряжении эта деэскалация наступит только по настоянию международного сообщества, было бы немного наивно. Но, несмотря на это, нам все равно нужно к ней стремиться», — заявил Науседа.