Президент Литвы: напряжение на Ближнем Востоке отвлечет от войны в Украине и поможет России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил в субботу, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном может помочь российской военной машине благодаря росту цен на нефть.
«Когда знаешь, что вся военная машина России, машина для убийств, построена на этих проклятых нефтедолларах, переживаешь за каждый доллар, на который растет цена на нефть. К сожалению, это выгодно России», — заявил глава Литвы журналистам в субботу. «И иногда думаешь, что, возможно, некоторые из тех пакетов санкций, которые мы обсуждаем днями, потом радуемся, что принимаем, сводятся на нет тем фактом, что цена на нефть сейчас намного выше, чем была до конфликта. Потому что это, вероятно, самое болезненное для них и могло бы нанести самый сильный удар», — добавил он.
Цены на нефть растут с пятницы, поскольку Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами, а международное сообщество обеспокоено угрозой крупномасштабной войны.
По словам Науседы, 18-й пакет санкций против России, рассматриваемый Европейским союзом (ЕС), включает ограничения в отношении обоих газопроводов Nord Stream, атомного гиганта «Росатом» и еще 22 банков. Как отметил президент, также рассматривается введение «потолка» цены на нефть в размере 45 долларов за баррель для закупок нефти.
По словам Науседы, напряженность между Израилем и Ираном переросла в «открытое пламя», что «крайне опасно». Конфликт может охватить все больше регионов, и мир от этого не станет стабильнее. «Проблема еще и в том, что этот конфликт, который мы сейчас переживаем на Ближнем Востоке, хотим мы этого или нет, но немного затмевает войну в Украине», — заявил президент. «Конечно, как государство, мы выступаем за деэскалацию. Ожидать, что на таком фоне и при таком напряжении эта деэскалация наступит только по настоянию международного сообщества, было бы немного наивно. Но, несмотря на это, нам все равно нужно к ней стремиться», — заявил Науседа.