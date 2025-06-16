Лютеранская церковь в Латвии пока не готова рукополагать женщин и венчать однополые пары

По мнению Грантса, главная задача церкви в XXI веке — быть среди людей и помогать им по-настоящему увидеть дух Христа. Вопрос о рукоположении женщин уже обсуждался в церкви и был вынесен на голосование Синода, в результате чего было решено, что на должность пастора могут претендовать только мужчины. Грантс обещает придерживаться этой линии. «Моя просьба — не воспринимать это как выражение отношения к женщинам или к вопросам равноправия. Это прежде всего связано с тем, видим ли мы Библию как главный авторитет и как мы ее толкуем», — сказал Грантс, добавив, что у церкви есть своя традиция, по которой она живет, и он хотел бы ее продолжать. Более того, если со временем отношение к этому вопросу в церкви смягчится, ему придется уйти с поста, поскольку в противном случае он солгал бы избирателям относительно продолжения нынешнего курса.