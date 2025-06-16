Лютеранская церковь в Латвии пока не готова рукополагать женщин и венчать однополые пары
Под руководством нового архиепископа Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Риналда Грантса церковь не начнет рукополагать женщин и венчать однополые пары. В интервью передаче TV3 "900 секунд" Грантс признал, что считает себя представителем консервативного крыла, хотя во время избирательного процесса его, по сравнению с другим кандидатом, пытались отнести к более либеральной стороне.
По мнению Грантса, главная задача церкви в XXI веке — быть среди людей и помогать им по-настоящему увидеть дух Христа. Вопрос о рукоположении женщин уже обсуждался в церкви и был вынесен на голосование Синода, в результате чего было решено, что на должность пастора могут претендовать только мужчины. Грантс обещает придерживаться этой линии. «Моя просьба — не воспринимать это как выражение отношения к женщинам или к вопросам равноправия. Это прежде всего связано с тем, видим ли мы Библию как главный авторитет и как мы ее толкуем», — сказал Грантс, добавив, что у церкви есть своя традиция, по которой она живет, и он хотел бы ее продолжать. Более того, если со временем отношение к этому вопросу в церкви смягчится, ему придется уйти с поста, поскольку в противном случае он солгал бы избирателям относительно продолжения нынешнего курса.
Также и в вопросе венчания однополых пар изменений не ожидается — в церкви, по его словам, ясно видят в Священном Писании обоснование того, что благословлять такие союзы от имени Бога нельзя. «Другое дело, что эти люди приглашены в церковь, им здесь всегда есть место, однако благословлять это как нечто, чему мы хотим дать развитие, и сделать это нормой — это было бы небиблейски, и потому мы этого делать не намерены», — пояснил священник.
Как уже сообщало агентство LETA, до торжественного вступления нового архиепископа в должность его обязанности продолжает исполнять Янис Ванагс. Сложение архиепископского посоха запланировано на торжественное богослужение 29 августа 2025 года. А вступление Грантса в должность архиепископа состоится 30 августа на специальной церемонии в Рижском Домском соборе.