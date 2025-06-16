Дания планирует запретить никабы в школах, исламские активисты заявляют об ограничениях свободы

Фредериксен также заявила, что из молельных комнат в учебных заведениях "осуществляется социальный контроль и ущемление". Она пояснила, что не хочет вводить запрет на молельные комнаты на национальном уровне, а поручит правительству связаться с университетами и принять соответствующее решение. "Для меня решающее значение имеет не только масштаб. Я премьер-министр Дании. Я также женщина. И я не терплю притеснения женщин", – подчеркнула премьер-министр Дании.