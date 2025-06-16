Дания планирует запретить никабы в школах, исламские активисты заявляют об ограничениях свободы
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении продолжить и расширить запрет на ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо, и запретить молельные комнаты в учебных заведениях.
Датская премьер-министр хочет распространить запрет на ношение никаба и паранджи на учебные заведения, а также закрыть там молельные комнаты, которые, как она утверждает, могут использоваться для ограничения прав девушек и женщин. "Человек имеет право верить и исповедовать свою религию, но демократия имеет преимущество. Ущемление девушек и женщин путем принуждения их полностью закрывать лицо несовместимо с демократией", – сказала она.
Фредериксен также заявила, что из молельных комнат в учебных заведениях "осуществляется социальный контроль и ущемление". Она пояснила, что не хочет вводить запрет на молельные комнаты на национальном уровне, а поручит правительству связаться с университетами и принять соответствующее решение. "Для меня решающее значение имеет не только масштаб. Я премьер-министр Дании. Я также женщина. И я не терплю притеснения женщин", – подчеркнула премьер-министр Дании.
В августе 2018 года Дания запретила ношение в общественных местах исламских головных уборов, полностью закрывающих лицо, таких как бурка и никаб, а нарушители подлежат штрафу. Исламские организации критикуют запрет как нарушение религии и свободы выбора женщин. Следует отметить, что Коран не требует от женщин закрывать лицо, но требует скромности, а именно не появляться, например, с декольте и в мини-юбках, прикрывать волосы, грудь, ноги, живот, спину.