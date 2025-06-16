Столкнувшаяся с несправедливостью пациентка призывает продлить в Латвии срок подачи требований о компенсации за ошибки врачей

Инициатива Эвии Рачи возникла не на пустом месте - она сама прошла через настоящий ад и столкнулась с несправедливостью и равнодушием сисемы, с которым теперь борется. Ранее Otkrito.lv сообщал, что последние четыре года Эвие лечили анапластическую крупноклеточную лимфому (неходжкинский тип), хотя на самом деле у нее был другой вид рака — болезнь Ходжкина. Из-за ошибочного диагноза женщина получала неправильное лечение, вызвавшее тяжелые побочные эффекты. Однако теперь, когда выяснилось, что диагноз был неверным, Инспекция здравоохранения отказывается выплатить компенсацию, ссылаясь на то, что срок давности истек.