Столкнувшаяся с несправедливостью пациентка призывает продлить в Латвии срок подачи требований о компенсации за ошибки врачей
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за продление указанного в Законе о правах пациентов срока подачи требований о компенсации — с трех до восьми лет.
Как указано, автор инициативы — Эвия Рача. Она объясняет, что последствия медицинских ошибок или халатности зачастую проявляются не сразу — их могут обнаружить и спустя несколько лет. В настоящее время закон предусматривает срок: два года с момента обнаружения вреда, но не позднее трех лет с момента его причинения. Это лишает пациентов реальной возможности добиться справедливости, если вред проявился позже или если лечение длилось дольше трех лет.
Рача отмечает, что в соответствии с пунктом 6.2 правил Кабинета министров "Правила деятельности Фонда риска лечения" Инспекция здравоохранения отказывает в рассмотрении требований о компенсации, если они поданы позже установленного срока. Это означает, что, даже если причиненный вред реален и доказуем, государство откажется его рассматривать из-за истечения срока, установленного законом. По мнению автора инициативы, такой подход несправедлив и нарушает как права пациентов, так и права человека в целом.
Она также указывает, что в ряде европейских стран сроки ответственности за медицинские ошибки дольше — от пяти до десяти лет. По мнению Рачи, Латвии следует перенять эту практику, чтобы обеспечить равный уровень защиты пациентов и соответствие принципам прав человека.
Инициатива Эвии Рачи возникла не на пустом месте - она сама прошла через настоящий ад и столкнулась с несправедливостью и равнодушием сисемы, с которым теперь борется. Ранее Otkrito.lv сообщал, что последние четыре года Эвие лечили анапластическую крупноклеточную лимфому (неходжкинский тип), хотя на самом деле у нее был другой вид рака — болезнь Ходжкина. Из-за ошибочного диагноза женщина получала неправильное лечение, вызвавшее тяжелые побочные эффекты. Однако теперь, когда выяснилось, что диагноз был неверным, Инспекция здравоохранения отказывается выплатить компенсацию, ссылаясь на то, что срок давности истек.