В Латвии создадут еще одну партию националистического толка - зато название красивое

Зелтитс пояснил, что организация сейчас юридически действует как общество, но фактически уже функционирует как партия. Для получения официального статуса партии необходимо достичь установленного законом требования - 200 учредителей, которые одновременно в одном месте участвуют в учредительном собрании и подписывают соответствующие документы. Эта процедура в Латвии сложна и неэластична, отметил Зелтитс. Он добавил, что создание партии запланировано на конец августа 2025 года, чтобы иметь резерв времени перед выборами в Сейм, и выразил надежду, что это лето будет политически активным и люди будут готовы присоединиться, несмотря на сезон отпусков.