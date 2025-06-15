В Латвии создадут еще одну партию националистического толка - зато название красивое
До конца лета планируется основать национально-консервативную партию "Восходящее солнце", сообщил ее представитель Райвис Зелтитс, который ранее был генеральным секретарем Национального объединения.
Говоря об идеологическом направлении, Зелтитс подчеркнул, что организация будет ориентирована на практические действия и общественные инициативы. Ее деятельность будет основана на принципах национализма и консерватизма, которые планируется осуществлять через конкретные мероприятия, такие как уличные акции и общественные кампании. Параллельно будет разработана экономическая и социальная программа. Зелтитс отметил, что отличия от других партий, таких как Нацобъединение, будут в большей степени проявляться в действиях и подходе, а не в идеологических нюансах.
Зелтитс подтвердил, что "Восходящее солнце" планирует участвовать в следующих выборах Сейма и главная цель партии - пройти в парламент, чтобы иметь возможность осуществлять политическую власть. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов выборов.
Зелтитс пояснил, что организация сейчас юридически действует как общество, но фактически уже функционирует как партия. Для получения официального статуса партии необходимо достичь установленного законом требования - 200 учредителей, которые одновременно в одном месте участвуют в учредительном собрании и подписывают соответствующие документы. Эта процедура в Латвии сложна и неэластична, отметил Зелтитс. Он добавил, что создание партии запланировано на конец августа 2025 года, чтобы иметь резерв времени перед выборами в Сейм, и выразил надежду, что это лето будет политически активным и люди будут готовы присоединиться, несмотря на сезон отпусков.
Архив агентства LETA свидетельствует о том, что до 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем и членом правления Национального объединения, а также руководителем молодежной организации партии.