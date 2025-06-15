Католическая церковь канонизирует первого святого XXI века. Им станет умерший от лейкемии подросток

Второй случился в Италии в 2022 году. Тогда 21-летняя жительница Коста-Рики получила тяжелую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, но после молитвы ее матери на могиле Акутиса состояние девушки резко улучшилось. В тот же день она начала дышать без аппарата ИВЛ, а спустя десять дней была выписана из больницы без признаков травмы.