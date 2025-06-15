Все же тут что-то есть: выяснилось, что еще один авиапассажир чудом выжил в катастрофе на месте 11А
В авиакатастрофе, произошедшей в городе Ахмадабад на западе Индии, выжил лишь один человек — гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш. Он находился на месте 11A — точно там же, где почти 27 лет назад во время другой авиакатастрофы выжил таиландский певец Руангсак Лойчусак.
Увидев новости о катастрофе самолета Air India 12 июня, Руангсак испытал настоящий шок. Единственный выживший сидел именно на том же месте, что и он сам в далеком 1998 году — 11A.
"Выживший в катастрофе индийского самолета. Он сидел точно на том же месте, что и я. 11A", — написал Руангсак в Facebook об этом поразительном совпадении, которое захватило внимание пользователей интернета.
Лайнер Boeing 787-8, следовавший в Лондон и перевозивший 242 пассажира и члена экипажа, рухнул примерно через пять минут после взлета недалеко от аэропорта Ахмадабада. Сначала сообщалось, что все находившиеся на борту погибли, но затем подтвердилось, что один человек — Вишвашкумар Рамеш — был доставлен в больницу живым. 40-летний мужчина, получил многочисленные травмы, но смог сам выбраться из обломков и дойти до машины скорой помощи.
"В какой-то момент мне показалось, что я умру. Но когда открыл глаза, понял, что жив, и попытался отстегнуться и выбраться как можно быстрее", — рассказал он индийским СМИ.
В декабре 1998 года Руангсаку было всего 20 лет, когда рейс TG261 авиакомпании Thai Airways потерпел крушение при попытке приземлиться на юге Таиланда. Самолет упал в болото, погиб 101 человек из 146 находившихся на борту.
Руангсак оказался одним из немногих выживших. В последующие годы он часто рассказывал о травме и чувстве вины, которое его не покидало. Известно, что он почти десять лет избегал полетов, называя свою жизнь после катастрофы "второй жизнью".
Теперь, когда двоих выживших связывает одно и то же место в салоне самолета, интерес к сиденью 11A в интернете резко возрос.
Однако эксперты предостерегают: не существует универсального "самого безопасного места" в самолете. Хотя расположение выжившего пассажира у аварийного выхода в данном случае сыграло решающую роль, специалисты подчеркивают, что в других катастрофах это может не сработать.