Все же тут что-то есть: выяснилось, что еще один авиапассажир чудом выжил в катастрофе на месте 11А

Лайнер Boeing 787-8, следовавший в Лондон и перевозивший 242 пассажира и члена экипажа, рухнул примерно через пять минут после взлета недалеко от аэропорта Ахмадабада. Сначала сообщалось, что все находившиеся на борту погибли, но затем подтвердилось, что один человек — Вишвашкумар Рамеш — был доставлен в больницу живым. 40-летний мужчина, получил многочисленные травмы, но смог сам выбраться из обломков и дойти до машины скорой помощи.