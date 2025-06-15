Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов.
В Латвии
Сегодня 10:33
Вот где сегодня в Риге можно искупаться - это озеро прогрелось до +19 градусов
Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов и стала самой теплой среди рижских купальных зон. Муниципальная полиция призывает жителей выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели.
Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов. В остальных официальных зонах для купания вода пока прохладнее. Например, в Даугаве у Кипсалы, в Вецаки и на Луцавсале температура воды составляет +17 градусов. В озере Кишэзерс — +18 градусов, а на Румбуле и Вакарбулли — +16 градусов.
Муниципальная полиция призывает жителей для отдыха у воды выбирать одну из девяти официальных купальных зон Риги, где дежурят спасатели. В основном безопасность в этих местах обеспечивается ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, Румбуле, Бабелитисе и у Кишэзерса. При этом следует учитывать, что в ночные смены спасателей на пляжах меньше, чем днем.