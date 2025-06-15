Вот где сегодня в Риге можно искупаться - это озеро прогрелось до +19 градусов

Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, Румбуле, Бабелитисе и у Кишэзерса. При этом следует учитывать, что в ночные смены спасателей на пляжах меньше, чем днем.