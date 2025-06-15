Исследование ООН: рождаемость во всем мире падает, растить детей стало слишком дорого

В рамках последнего исследования ЮНФПА опросил о намерениях рожать детей в общей сложности около 14 тыс. человек в 14 странах. Каждый пятый респондент заявил, что у него (нее) нет и не будет желаемого числа детей. В общей сложности в странах, где проводился опрос — в Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Марокко, Мексике, Нигерии, США, Таиланде, Швеции, Южной Корее и ЮАР — живет около трети мирового населения. В приведенном списке есть государства с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также с низкими и высокими показателями рождаемости. Опрашивали сотрудники ЮНФПА как относительно молодых взрослых, так и тех, кто уже вышел из репродуктивного возраста.