Исследование ООН: рождаемость во всем мире падает, растить детей стало слишком дорого
В вопросе снижения рождаемости Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) делает однозначный вывод: из-за неподъемных расходов на воспитание и/или отсутствия подходящего партнера, сотни миллионов людей вынуждены воспитывать меньше детей, чем они сами желают, сообщает ВВС.
В рамках последнего исследования ЮНФПА опросил о намерениях рожать детей в общей сложности около 14 тыс. человек в 14 странах. Каждый пятый респондент заявил, что у него (нее) нет и не будет желаемого числа детей. В общей сложности в странах, где проводился опрос — в Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Марокко, Мексике, Нигерии, США, Таиланде, Швеции, Южной Корее и ЮАР — живет около трети мирового населения. В приведенном списке есть государства с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также с низкими и высокими показателями рождаемости. Опрашивали сотрудники ЮНФПА как относительно молодых взрослых, так и тех, кто уже вышел из репродуктивного возраста.
Среди основных причин отказа людей от родительства эксперты выделили высокую стоимость воспитания детей, нестабильную ситуацию в сфере труда, нехватку доступного жилья, беспокойство о будущем мира и отсутствие подходящего партнера. Опрошенные также рассказали о сложности совмещения работы и ухода за детьми для женщин, недостаточной эффективности государственной демографической политики, проблемах со здоровьем и политической нестабильности в ряде государств.
«В мире началось беспрецедентное снижение уровня рождаемости», — резюмирует глава ЮНФПА Наталья Канем. «Большинство опрошенных людей хотели бы иметь двух детей или даже больше. В значительной степени уровень рождаемости снижается оттого, что многие чувствуют себя неспособными создать семью, о которой они мечтают. И это настоящий кризис», — говорит она.