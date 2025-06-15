Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:04
В воскресенье антициклон гарантирует сухую и солнечную погоду
В воскресенье под влиянием антициклона погода будет сухой и в основном солнечной, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ветер останется слабым, а максимальная температура воздуха составит +20...+24 градуса, а на побережье, при ветре с воды, +18...+20 градусов.
В Риге день будет солнечным, без осадков. Ожидается слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21...+23°.
В полдень и после обеда, при солнечной погоде, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней, поэтому людей призывают не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.