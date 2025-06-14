ВИДЕО: в Риге с размахом открылся магазин Shein, у входа образовалась большая очередь
Несколько недель назад прохожие заметили, что на перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом Shein и QR-кодом, который ведет на сайт. Там было указано, что "открывается первый магазин Shein в Латвии". И вот - сегодня это случилось!
Как известно, китайская онлайн-платформа Shein, предлагающая в основном одежду, аксессуары, обувь и другие товары по сравнительно низким ценам, пользуется популярностью по всему миру, в том числе и в Латвии.
Хотя товары Shein преимущественно продаются онлайн, в некоторых странах уже появлялись временные pop-up магазины, которые работают всего несколько дней и дают клиентам возможность лично посмотреть и приобрести продукцию, обычно доступную только в интернете. В Токио, Япония, Shein открыл постоянный магазин, который действует как выставочный зал — в нем можно осмотреть товары и заказать их онлайн с помощью QR-кодов.
Рижане заметили, что витрины здания в самом центре украшены логотипом Shein и QR-кодом, сканирование которого приводит к приглашению на открытие магазина Shein. Посетителям предлагалось ввести свой адрес электронной почты и получить бесплатный входной билет. На сайте говорилось: "Поспеши — количество мест ограничено. Присоединяйся к нашему клубу уже сейчас".
И вот сегодня, 14 июня, состоялось открытие Shein - в очереди перед началом мероприятия стояло внушительное количество людей.
На странице магазина в TikTok появилось видео с открытие, которое продемонстрировало, что все прошло весело, ярко и насыщенно. Однако дополнительной информации о формате нового магазина пока нет.
@sheinclub_lv ..it’s a WHOLE VIBE in here 🤩Grand opening got us like 🔥 JEEHAA LET’S GO!🧚🏻💖 #SHEIN #sheinriga #riga #fashion #grandopening ♬ summer on the inside - warner case & Jean Tonique & Max Kaluza