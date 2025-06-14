ВИДЕО: в Риге с размахом открылся магазин Shein, у входа образовалась большая очередь

Хотя товары Shein преимущественно продаются онлайн, в некоторых странах уже появлялись временные pop-up магазины, которые работают всего несколько дней и дают клиентам возможность лично посмотреть и приобрести продукцию, обычно доступную только в интернете. В Токио, Япония, Shein открыл постоянный магазин, который действует как выставочный зал — в нем можно осмотреть товары и заказать их онлайн с помощью QR-кодов.