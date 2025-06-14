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Еще одна страна в Европе решила перенести День Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая
Парламент Румынии принял законопроект, который устанавливает День Победы во Второй мировой войне 8 мая вместо 9-го.
За законопроект об изменении даты празднования Дня Победы в Румынии проголосовали 270 депутатов, один высказался "против", еще 19 – воздержались.
"8 мая устанавливается как праздник Дня Победы коалиции народов мира во Второй мировой войне", – говорится в нормативном акте.
Согласно пояснительной записке к проекту, существует путаница между датой, принятой историками и западными союзниками (8 мая), с одной стороны, и датой 9 мая, навязанной Сталиным и СССР в социалистическом лагере.
Большинство западных государств, в частности Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии и Германия, отмечают день победы над нацизмом 8 мая. Латвия - тоже. С недавних пор и в Украине День Победы отмечают 8 мая, а не 9-го.