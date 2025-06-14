Еще одна страна в Европе решила перенести День Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая

Большинство западных государств, в частности Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, Норвегия, страны Балтии и Германия, отмечают день победы над нацизмом 8 мая. Латвия - тоже. С недавних пор и в Украине День Победы отмечают 8 мая, а не 9-го.