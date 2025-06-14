Как сейчас живет девочка, которую мать родила и бросила в туалете аэропорта Антальи

Тем временем девочка, которой дали имя Николь, оставалась в Турции — сначала в больнице, затем в доме ребенка, а недавно ее перевезли в Россию. Теперь Николь живет в российском Павловском Посаде с новой семьей. Ее приемные родители — супруги Макаровы — уже имеют опыт воспитания приемных детей.