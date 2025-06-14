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Как сейчас живет девочка, которую мать родила и бросила в туалете аэропорта Антальи
В октябре 2024 года 18-летняя россиянка Екатерина Бурназкина родила девочку прямо в аэропорту, а затем попыталась покинуть Турцию вместе с матерью, оставив новорожденную в туалете. На паспортном контроле женщин задержали, после чего было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования Екатерина утверждала, что находилась в состоянии шока и не осознавала свои действия. Однако суд в Турции признал ее виновной в покушении на убийство близкого родственника и приговорил к 15 годам лишения свободы. Ее мать была оправдана.
Тем временем девочка, которой дали имя Николь, оставалась в Турции — сначала в больнице, затем в доме ребенка, а недавно ее перевезли в Россию. Теперь Николь живет в российском Павловском Посаде с новой семьей. Ее приемные родители — супруги Макаровы — уже имеют опыт воспитания приемных детей.
Маленькая Николь с приемной мамой.