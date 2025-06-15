Что и по какой цене можно купить на Центральном рынке в Риге (15.06.2025)
Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно.
ФОТО: латвийская клубника, сочная черешня, первые лисички... Что еще и по какой цене можно купить на Центральном рынке в Риге?
Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно. Покупатели спешат за ароматной клубникой, первыми лисичками и свежей зеленью. Рассказываем, что можно найти на прилавках, и какие ценники встретят посетителей.
Овощи и зелень
Наиболее демократичные цены — у помидоров, их можно найти от 1.20 евро за килограмм. Однако отборные сорта стоят дороже — до 5 евро.
Огурцы — от 2 до 4 евро за килограмм. Самые дорогие, латвийские, стоят 4 евро, зато и вкус у них соответствующий — настоящий, хрустящий, летний. Редиска стоит 3.50 евро за кг, а латвийский молодой картофель обойдется в 2 евро. Импортный — немного дешевле. Любителям свежей зелени — укроп, кинза и петрушка по 0.50–0.80 евро за пучок.
Ягоды и фрукты
Главная звезда сезона — клубника. Клубника из Греции стоит от 3.90 за кг в зависимости от размера и свежести. А вот за килограмм первой латвийской клубники придется отдать 10 евро. Цены на черешню — от 3.90 евро за немного подвявшие ягоды до 16 евро за отборную и сочную. Арбузы стоят 2.50 евро за килограмм — цены пока еще не самые летние, но первые плоды уже появляются на прилавках. А вот садовая черника из Португалии преподнесла приятный сюрприз: 4.50 евро за килограмм.
Первые лисички
Одно из самых ценных предложений рынка — молодые лисички. За литр крепких, ярко-желтых грибочков просят 15 евро, за поллитровую баночку — 8-10 евро. В общем цены, как и сама атмосфера рынка, варьируются: от доступных до "гурманских". Но главное — все свежее, ароматное, по-летнему насыщенное.