ФОТО: латвийская клубника, сочная черешня, первые лисички... Что еще и по какой цене можно купить на Центральном рынке в Риге?

Главная звезда сезона — клубника. Клубника из Греции стоит от 3.90 за кг в зависимости от размера и свежести. А вот за килограмм первой латвийской клубники придется отдать 10 евро. Цены на черешню — от 3.90 евро за немного подвявшие ягоды до 16 евро за отборную и сочную. Арбузы стоят 2.50 евро за килограмм — цены пока еще не самые летние, но первые плоды уже появляются на прилавках. А вот садовая черника из Португалии преподнесла приятный сюрприз: 4.50 евро за килограмм.