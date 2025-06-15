Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно.

Что и по какой цене можно купить на Центральном рынке в Риге (15.06.2025)

Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно.

В Латвии

ФОТО: латвийская клубника, сочная черешня, первые лисички... Что еще и по какой цене можно купить на Центральном рынке в Риге?

Отдел новостей

Otkrito.lv

Центральный рынок в Риге вновь радует изобилием свежих сезонных продуктов, и в июньские дни здесь особенно оживленно. Покупатели спешат за ароматной клубникой, первыми лисичками и свежей зеленью. Рассказываем, что можно найти на прилавках, и какие ценники встретят посетителей.

Овощи и зелень

Наиболее демократичные цены — у помидоров, их можно найти от 1.20 евро за килограмм. Однако отборные сорта стоят дороже — до 5 евро.
Огурцы — от 2 до 4 евро за килограмм. Самые дорогие, латвийские, стоят 4 евро, зато и вкус у них соответствующий — настоящий, хрустящий, летний. Редиска стоит 3.50 евро за кг, а латвийский молодой картофель обойдется в 2 евро. Импортный — немного дешевле. Любителям свежей зелени — укроп, кинза и петрушка по 0.50–0.80 евро за пучок.

Ягоды и фрукты

Главная звезда сезона — клубника. Клубника из Греции стоит от 3.90 за кг в зависимости от размера и свежести. А вот за килограмм первой латвийской клубники придется отдать 10 евро. Цены на черешню — от 3.90 евро за немного подвявшие ягоды до 16 евро за отборную и сочную. Арбузы стоят 2.50 евро за килограмм — цены пока еще не самые летние, но первые плоды уже появляются на прилавках. А вот садовая черника из Португалии преподнесла приятный сюрприз: 4.50 евро за килограмм.

фото: Otkrito.lv
Хотя латвийская клубника стоит дорого, судя по пустым ящикам, она пользуется спросом.
Хотя латвийская клубника стоит дорого, судя по пустым ящикам, она пользуется спросом.

Первые лисички

Одно из самых ценных предложений рынка — молодые лисички. За литр крепких, ярко-желтых грибочков просят 15 евро, за поллитровую баночку — 8-10 евро. В общем цены, как и сама атмосфера рынка, варьируются: от доступных до "гурманских". Но главное — все свежее, ароматное, по-летнему насыщенное. 

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