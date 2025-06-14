"15 000 жителей Латвии в вагонах для скота были увезены в Сибирь": Ринкевич на мероприятии у мемориала жертв советской оккупации

"Но дух народа был жив. Люди вернулись. Люди рассказывали о том, что произошло. И мы продолжаем выяснять, что произошло с теми, кто не вернулся", - отметил Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что сегодня мы чтим и склоняем головы перед всеми сосланными и благодарим тех, кто рассказывает школьникам, молодым поколениям о пережитом, а также о том, что наша обязанность - сохранить историческую память.