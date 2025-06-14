Торжественное открытие уникального масштабного настенного рисунка, созданного латвийским уличным художником Kiwie, на площадке приема сортированных отходов компании CleanR.
В Латвии
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ФОТО: в Риге открыли масштабное граффити художника Kiwie на пункте сортировки отходов
13 июня на площадке приема отсортированных отходов компании CleanR в Риге, на ул. Виеталвас, 5б, был торжественно открыт масштабный настенный рисунок, созданный латвийским уличным художником Kiwie.
Работа выполнена на площади около 550 квадратных метров и стала художественным дополнением недавно открытой площадки для приема сортированных отходов.
Открытие арт-объекта прошло в формате праздника, посвященного устойчивому развитию и сортировке отходов, и было рассчитано на широкую аудиторию.
На мероприятии состоялась вечеринка с участием диджея Карлиса Килкутса, а конкурсы и активности проводил Маргерс Майорс.
Как уже сообщалось, 26 марта этого года CleanR в рамках проекта ЕС LIFE открыла самый современный в Латвии пункт приема сортированных отходов. Это также первый настолько технологически оснащенный и автоматизированный объект в Риге.