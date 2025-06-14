Найден кандидат на пост председателя Центральной избирательной комиссии

"Скажу честно: я не вижу много других кандидатур. Такая должность не должна длительное время оставаться пустой. У меня есть необходимые знания. Зачем это делать? Это дело надо привести в порядок, нужно восстановить доверие к ЦИК", - сказал Звиедрис, комментируя готовность баллотироваться на этот пост. Кроме того, он подтвердил, что к нему обратились как минимум три политические силы, но с целью сохранения нейтралитета не стал называть конкретные партии.