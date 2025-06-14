Жители Зиепниеккалнса встревожены из-за загадочных предметов, обнаруженных на тротуаре

На тротуаре были разбросаны 15 острых металлических предметов длиной около 6 сантиметров. Их заостренные «иглы» длиной около 1,5 см могли повредить как велосипедные, так и автомобильные шины или даже травмировать прохожих. Сначала Марина подумала, что предметы случайно выронили строители, но, учитывая их специфическую форму и остроту, она заподозрила, что это могло быть сделано намеренно. Строители, работающие неподалеку, заявили, что такие детали в своей работе не используют. Возможно, кто-то специально разбросал их на тротуаре из злого умысла. Обеспокоенная, Марина вместе с детьми собрала острые предметы и отнесла их подальше от дорожки.