Миллиардер и близкий друг принца Уильяма умер после того, как проглотил пчелу
53-летний индийский миллиардер Сунджай Капур, близкий друг принца Уильяма, скончался в Великобритании во время игры в поло. Трагедия произошла, когда бизнесмен случайно проглотил пчелу - это вызвало удушье, после чего Капур потерял сознание, и его сердце остановилось.
53-летний индийский предприниматель Сунджай Капур потерял сознание на глазах у своих товарищей по команде во время матча в клубе Guards Polo в Виндзоре, Англия. Считается, что у него случился сердечный приступ после того, как пчела ужалила его в гортань.
Родившийся в Индии бизнесмен был председателем совета директоров международной компании по производству автозапчастей Sona Comstar. В заявлении компании говорится: «Мы глубоко опечалены внезапной смертью нашего председателя Санджея Капура. Он был визионером, чья страсть, понимание и преданность сформировали личность и успех нашей компании». Капур сыграл важную роль в расширении глобального присутствия компании и занимал пост президента Ассоциации автопроизводителей Индии (ACMA).
Капур скончался во время полуфинального матча Cartier Queen’s Cup, в котором его команда Aureus играла против Sujan Indian Tigers. Клуб, тесно связанный с британской королевской семьей, в своем заявлении отметил, что его председатель Шон О'Дуайер вместе с членами клуба был «потрясен» новостью о смерти Санджея Капура во время игры.
Капур считался любимым игроком в поло среди членов королевской семьи. Клуб Guards Polo называют «самым престижным поло-клубом в мире», в нем неоднократно играли представители британской монархии, в том числе король Карл III, принц Уильям и принц Гарри.