Кто платит - не всегда побеждает: партийные траты на предвыборную агитацию

В предвыборный агитационный период для каждой политической силы был установлен лимит финансовых средств, которые она могла использовать для размещения политической рекламы в городской среде, социальных сетях, интернете, электронных СМИ, а также для благотворительности, спонсорства и других целей. Эти ограничения не касались расходов на изготовление рекламы и планирование кампаний. Политические организации, подавшие списки по всем регионам Латвии, могли использовать на эти цели до 869 640 евро, а максимальный объем расходов партий, баллотировавшихся только в одном самоуправлении, зависел от количества избирателей и составлял от 4020 до 259 864 евро.