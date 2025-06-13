Кто платит - не всегда побеждает: партийные траты на предвыборную агитацию
Политические партии и их объединения перед муниципальными выборами потратили на виды агитации с лимитированным объемом расходов, включая размещение агитационных материалов, 2,11 млн евро, свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).
Больше всего средств израсходовали партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Новое Единство" и Латвийская Зеленая партия (ЛЗП).
ЛПМ заключила договоры на сумму 332 953 евро, "Новое Единство" - на 262 605 евро, ЛЗП - на 217 623 евро.
Союз зеленых и крестьян потратил 155 862 евро, "Объединенный список" - 149 449 евро, "За стабильность!" - 135 550 евро, "Для развития Латвии" - 144 785 евро, "Платформа 21" - 110 910 евро, "Прогрессивные" - 113 143 евро, Национальное объединение - 106 765 евро.
Расходы "Согласия" составили 68 872 евро, Латвийского объединения регионов - 53 275 евро, партии "Sarauj, Latgale!" - 46 556 евро. Остальные партии заключили договоры о размещении агитационных материалов на меньшие суммы.
Интересно, что партия нынешнего мэра Элксниньша при достаточно скромных вложениях получила в Даугавпилсе почти все депутатские места, в то время как партия Айнара Шлесерса, потратившая на рекламу в 7 раз больше, хоть и оказалась первой по популярности, но в итоге будет работать в оппозиции.
В предвыборный агитационный период для каждой политической силы был установлен лимит финансовых средств, которые она могла использовать для размещения политической рекламы в городской среде, социальных сетях, интернете, электронных СМИ, а также для благотворительности, спонсорства и других целей. Эти ограничения не касались расходов на изготовление рекламы и планирование кампаний. Политические организации, подавшие списки по всем регионам Латвии, могли использовать на эти цели до 869 640 евро, а максимальный объем расходов партий, баллотировавшихся только в одном самоуправлении, зависел от количества избирателей и составлял от 4020 до 259 864 евро.
Как отмечает БПБК, все политические организации уложились в установленные нормы по агитации с лимитированным объемом средств.