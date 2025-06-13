Еще на двух улицах в центре Риги существенно ограничат скорость движения транспорта
В понедельник, 16 июня, на бульварах Аспазияс и Зигфрида Аннас Мейеровица будут внесены изменения в организацию дорожного движения.
Максимально допустимая скорость движения будет на этих улицах снижена до 30 км/ч. Эти меры принимаются для повышения безопасности пешеходов и велосипедистов. Изменения вводятся на постоянной основе. Замену дорожных знаков на бульварах планируется осуществить в первой половине дня 16 июня.
Как сообщает Рижская дума, решение о снижении скорости принято с учетом интенсивного пешеходного и велосипедного движения в районе бульваров Аспазияс и Зигфрида Аннас Мейеровица. Ожидается, что ограничение скорости повысит общую безопасность дорожного движения, снизит риск столкновений и улучшит время реакции водителей, особенно вблизи парковочных зон и пешеходных переходов. Самоуправление призывает водителей быть внимательными, учитывать изменения в организации движения и соблюдать новые правила.
В Риге начали ограничивать скорость движения транспорта не только в центре. Так, недавно объявлено, что в 12-и микрорайонах Риги будут установлены "лежачие полицейские".