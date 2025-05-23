Чтобы снизить скорость движения, в 12-и микрорайонах Риги будут установлены "лежачие полицейские"

В настоящее время в пяти микрорайонах Риги уже установлено 26 новых средств ограничения скорости, работы продолжаются еще в девяти местах. Оставшиеся конструкции планируется установить к середине июля. Искусственные неровности устанавливают на улицах в жилых зонах, на участках с ограничением скорости до 30 км/ч, в местах, где отсутствуют тротуары, а также вблизи образовательных учреждений.