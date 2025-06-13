"В Риге кажется, что возвращаешься на 15 лет назад": почему у нас квартиры вдвое дешевле, чем в Таллине, но это не повод для радости
Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас анализирует, почему за последние 15 лет цены на недвижимость в Эстонии росли быстрее, чем в Латвии, и прогнозирует, что произойдет с ценами на недвижимость в латвийской столице в будущем.
"В то время как средняя цена квадратного метра квартиры в Таллине находится на уровне 2900 евро, средняя цена квадратного метра в Риге почти в два раза ниже. Это означает, что за одну квартиру в Таллине можно купить две в Риге", – говорит Кикас. "Статистика жилищных кредитов Luminor также отражает эту разницу – в Эстонии средняя сумма выданных нами жилищных кредитов примерно на 60% выше, чем в Латвии".
Она признала, что средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии за последние 15 лет, по данным Евростата, выросла почти на 228%, что ставит Эстонию на второе место после Венгрии среди стран с самым быстрым ростом цен. За Эстонией следует Литва, а четвертое место занимает Латвия, где также наблюдается стремительный рост цен на жилье – 153% за 15 лет.
По мнению руководителя сферы жилищных кредитов Luminor, большой разброс цен на недвижимость объясняется несколькими причинами. "Одним из факторов, способствовавших более сильному росту цен на недвижимость в Эстонии по сравнению с Латвией, является относительно более стабильная и быстрорастущая экономика последних 15 лет". Кикас также указывает на пренебрежительное отношение к старым многоквартирным домам. "Если в Эстонии ремонт старых многоквартирных домов стоит на повестке дня уже очень давно, и государство выделяет на это субсидии, то в Риге ситуация иная.
Многоэтажные дома в Риге такие же старые, как и в Таллине, но когда сегодня едешь в Ригу, кажется, что возвращаешься на 15 лет назад – такой эффект создает обветшалый вид многоквартирных домов, что также влияет на их стоимость", – говорит она.
Третья причина более низких цен на недвижимость в Латвии, по ее словам, заключается в том, что застройка в стране ориентирована на Ригу, и за пределами столицы строится очень мало новых объектов. В Эстонии дело обстоит иначе – у нас также много новых объектов в Тарту и Пярну. Кроме того, за последние 15 лет Таллин строился быстрее, чем Рига. В то же время она отметила, что за последние пару лет именно в Риге наблюдается самый высокий объём строительства новых объектов недвижимости из трех балтийских столиц.
"Поскольку цены на недвижимость в Эстонии значительно выше, чем в Латвии, а Литва в последние годы также достигла аналогичного уровня цен на недвижимость, это лишь вопрос времени, когда латвийский рынок недвижимости догонит нас. Мы считаем, что рост цен у них будет происходить с некоторой задержкой, но потенциал роста цен в Латвии в настоящее время несколько выше, чем у нас", – говорит руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.