"В Риге кажется, что возвращаешься на 15 лет назад": почему у нас квартиры вдвое дешевле, чем в Таллине, но это не повод для радости

Третья причина более низких цен на недвижимость в Латвии, по ее словам, заключается в том, что застройка в стране ориентирована на Ригу, и за пределами столицы строится очень мало новых объектов. В Эстонии дело обстоит иначе – у нас также много новых объектов в Тарту и Пярну. Кроме того, за последние 15 лет Таллин строился быстрее, чем Рига. В то же время она отметила, что за последние пару лет именно в Риге наблюдается самый высокий объём строительства новых объектов недвижимости из трех балтийских столиц.