"Экскурсии в темноте" перемещаются в Старую Ригу! Проект Sensorium переезжает в Galerija Centrs
Интерактивное развлечение во тьме Sensorium этой осенью начнет новый этап своего развития, переехав в торговый центр Galerija Centrs, расположенный в самом историческом центре Риги — в Старой Риге.
Этот переезд является важным шагом в развитии Sensorium и стал возможен благодаря верным посетителям и поддержке проекта. Совсем скоро в новых помещениях гости вновь смогут погрузиться в темный, эмоциональный и насыщенный историями опыт, ставший визитной карточкой проекта.
«Galerija Centrs позволит нам быть ближе к культурной жизни Риги и подарить этот уникальный опыт еще более широкой аудитории, - говорит основатель проекта Максим Михеев. - Наша команда рада этому шагу и с нетерпением ждет открытия нового Sensorium».
«Мы с радостью принимаем Sensorium в самом сердце Старой Риги — историческом месте, где современный опыт встречается с ритмом культурной жизни старого города. Это сотрудничество не только обогатит впечатления наших посетителей, но и укрепит нашу роль как ответственного участника городской среды, способствуя доступности культуры и вовлеченности общества в соответствии с нашими ESG-ценностями», — отмечает Ласма Виланде, руководитель торгового центра Galerija Centrs.
До открытия нового пространства продолжает работать проект «Экскурсии в темноте» по адресу Кенгарага, 1A. Бронирование по-прежнему доступно для всех желающих.