"Экскурсии в темноте" перемещаются в Старую Ригу! Проект Sensorium переезжает в Galerija Centrs

«Мы с радостью принимаем Sensorium в самом сердце Старой Риги — историческом месте, где современный опыт встречается с ритмом культурной жизни старого города. Это сотрудничество не только обогатит впечатления наших посетителей, но и укрепит нашу роль как ответственного участника городской среды, способствуя доступности культуры и вовлеченности общества в соответствии с нашими ESG-ценностями», — отмечает Ласма Виланде, руководитель торгового центра Galerija Centrs.