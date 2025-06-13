"Он истекал кровью, смог произнести только одно слово": мигрант из Марокко блуждал 5 дней в лесу в Кекавском крае
10 июня в лесу в Кекавском крае произошли драматические события — во время прогулки две женщины столкнулись с мигрантом из Марокко.
Одна из женщин рассказала в Facebook, что во время прогулки к ним внезапно приблизился высокий темнокожий мужчина. «Высокий молодой человек, на вид около тридцати. Измученный болью, он едва передвигал ноги, на одной ноге спортивная обувь, другая — босая, кровоточащая, раненая», — описывает женщина.
Она спросила его, что случилось с ногой, и он произнес всего одно слово: «Марокко». После предложения присесть у обочины мужчина обессиленно рухнул. Женщины вызвали скорую помощь.
Во время инцидента одной из них стало плохо — «подскочил пульс». «Мы не знали, не выскочит ли еще кто-то из кустов. Мимо проезжал велосипедист, крутил педали изо всех сил. Мы его остановили, попросили доехать обратно, где лежал мужчина, сфотографировать, посмотреть издали, не вышел ли еще кто из леса. А сами пошли быстрым шагом к шоссе ждать скорую помощь», — пишет женщина.
По словам марокканца, он незаконно пересек границу Беларуси, пять дней прятался в лесах и направлялся к «братьям» в Германию.