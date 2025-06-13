"Он истекал кровью, смог произнести только одно слово": мигрант из Марокко блуждал 5 дней в лесу в Кекавском крае

Во время инцидента одной из них стало плохо — «подскочил пульс». «Мы не знали, не выскочит ли еще кто-то из кустов. Мимо проезжал велосипедист, крутил педали изо всех сил. Мы его остановили, попросили доехать обратно, где лежал мужчина, сфотографировать, посмотреть издали, не вышел ли еще кто из леса. А сами пошли быстрым шагом к шоссе ждать скорую помощь», — пишет женщина.