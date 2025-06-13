Прокремлевскому активисту Гапоненко предъявлены обвинения

Обвинение было предъявлено за противоправные действия, о которых ранее сообщали СМИ, а именно за участие и выступления на публичной конференции "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии как фактор подготовки к войне с Россией", организованной российской организацией "Институт диаспоры и интеграции Содружества Независимых Государств", которая состоялась в Москве 4 февраля 2025 года.