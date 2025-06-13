В Латвии самый дорогой рис в Балтии; магазин объясняет это "разницей в рыночной ситуации"
Цены на базовые продукты в Латвии существенно выше, чем в Литве и Эстонии. Банк Латвии подтверждает разницу, связывая ее с низкой конкуренцией и особенностями рыночной ситуации в стране.
Одна и та же упаковка, один производитель, один торговец, но совершенно разные цены в Латвии, Литве и Эстонии. И, к сожалению, не в нашу пользу. Самый дешевый пакет риса у нас стоит 1,19 евро, а в Эстонии всего 0,39 евро, убедился Банк Латвии.
Это почти невероятно, заявил экономист Банка Латвии Олег Краснопёров. "Я проверял дважды и трижды. Это действительно так", - сказал экономист. В качестве другого примера он приводит сливочное масло. Его цена в нашей стране за год выросла на 30%. "Инфляция на сливочное масло в Латвии за год составляет 30%, такой нет ни в одной другой европейской стране. В среднем в еврозоне, в Литве, Эстонии - инфляция на масло 10-15%", - отметил Краснопёров.
Банк Латвии считает, что нет оснований говорить о том, что компании договариваются о ценах друг с другом. Скорее это свидетельствует об отсутствии конкуренции. Выход на рынок Lidl лишь на мгновение поколебал цены. Теперь все очень внимательно следят за конкурентами и сравнивают цены. Это признают и торговцы.
В свою очередь, в Rimi на вопрос Латвийского телевидения, почему самые дешевые товары в магазинах Латвии стоят существенно дороже, чем в соседних странах, ответили, что "есть товары, которые пользуются большим спросом, большие объемы, а значит, и цены разные. Тут надо смотреть на очень-очень специфические и разнообразные факторы". "В каждой стране рыночная ситуация разная. Мы не отличаемся по проценту прибыли ни от Эстонии, ни от Литвы. В итоге это индивидуальная рыночная специфика каждой страны", - сказала представитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите. Возможно, в Эстонии гречку продают себе в убыток, чтобы привлечь покупателей, в Латвии это делают с помощью акций и продуктов из других групп. Как заявили в Банке Латвии, что если сравнивать продукты средней стоимости, то различия минимальны. Только эти - самые дешевые продукты - в Латвии особенно дорогие.