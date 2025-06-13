В Латвии самый дорогой рис в Балтии; магазин объясняет это "разницей в рыночной ситуации"

В свою очередь, в Rimi на вопрос Латвийского телевидения, почему самые дешевые товары в магазинах Латвии стоят существенно дороже, чем в соседних странах, ответили, что "есть товары, которые пользуются большим спросом, большие объемы, а значит, и цены разные. Тут надо смотреть на очень-очень специфические и разнообразные факторы". "В каждой стране рыночная ситуация разная. Мы не отличаемся по проценту прибыли ни от Эстонии, ни от Литвы. В итоге это индивидуальная рыночная специфика каждой страны", - сказала представитель по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите. Возможно, в Эстонии гречку продают себе в убыток, чтобы привлечь покупателей, в Латвии это делают с помощью акций и продуктов из других групп. Как заявили в Банке Латвии, что если сравнивать продукты средней стоимости, то различия минимальны. Только эти - самые дешевые продукты - в Латвии особенно дорогие.