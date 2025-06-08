Один и тот же рис - но в 3 раза дороже! Почему в Литве и Эстонии продукты дешевле, чем в Латвии?

Экономист Банка Латвии выразил надежду, что меморандум между Минэкономики, производителями и торговцами поможет снизить стоимость на базовые товары. Цель — снижение цен на 20%. «Но сможет ли меморандум повлиять и на цены тех продуктов, которые в него не включены? Это будет интересно увидеть. Я думаю — нет. И еще одна инициатива Министерства экономики, которую я поддерживаю — это цифровой инструмент для сравнения цен. Но мы не увидим, что в Эстонии тот же рис стоит в три раза дешевле. Мое предложение — включить в него Литву и Эстонию. Если бы мы видели, что разница больше, чем стоимость автобусной поездки до границы, возможно, мы бы ездили за продуктами в Эстонию», — добавил он.