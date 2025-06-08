Один и тот же рис - но в 3 раза дороже! Почему в Литве и Эстонии продукты дешевле, чем в Латвии?
Даже самые простые продукты — рис, гречка, макароны и овсянка — в Латвии стоят в два, а то и в три раза дороже, чем точно такие же товары в Литве и Эстонии.
Экономист Банка Латвии Олег Красноперов проанализировал причины этого явления и оценил, может ли повлиять на ситуацию новый меморандум, подписанный Министерством экономики, производителями и торговыми сетями, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».
Один и тот же рис, в одинаковой упаковке и в одной и той же сети — Rimi — стоит по-разному: в Латвии 1,19 евро, в Литве — 99 центов, в Эстонии — 39 центов.
Такие данные приводит экономист Банка Латвии Олег Красноперов, сравнивший стоимость самых дешевых риса, гречки, макарон и овсянки в интернет-магазинах Rimi в трех странах Балтии. Исследование проводилось 24 мая. «Нельзя сказать, что тут сильно выражена внутренняя компонента стоимости. Ведь весь рис — импортный. Он поступает и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию. Это не объясняет трехкратную разницу в розничных ценах между Латвией и Эстонией. В Эстонии и средняя, и минимальная зарплата немного выше, чем в Латвии. Значит, и это не причина. Плотность населения тоже похожа. Мне кажется, объяснение — в том, что в Эстонии выше конкуренция в розничной торговле продуктами питания. Там больше крупных торговых сетей», — отметил Красноперов.
Экономист Банка Латвии выразил надежду, что меморандум между Минэкономики, производителями и торговцами поможет снизить стоимость на базовые товары. Цель — снижение цен на 20%. «Но сможет ли меморандум повлиять и на цены тех продуктов, которые в него не включены? Это будет интересно увидеть. Я думаю — нет. И еще одна инициатива Министерства экономики, которую я поддерживаю — это цифровой инструмент для сравнения цен. Но мы не увидим, что в Эстонии тот же рис стоит в три раза дешевле. Мое предложение — включить в него Литву и Эстонию. Если бы мы видели, что разница больше, чем стоимость автобусной поездки до границы, возможно, мы бы ездили за продуктами в Эстонию», — добавил он.
По мнению экономиста, ситуацию мог бы изменить приход в Латвию нового иностранного инвестора или открытие еще одной крупной латвийской розничной сети.