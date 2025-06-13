ФОТО: в Салацгриве демонтирован мост 1960 года - было важно не допустить попадания элементов конструкции в воду

Новый мост будет состоять из четырех пролетов со стальными балками и новыми опорами. С обеих сторон под мостом предусмотрены пешеходные дорожки. Со стороны Айнажи они будут соединяться с уже существующей набережной вдоль Салацы, со стороны Риги будет устроен локальный участок с лестницей. Пешеходная инфраструктура будет также организована на самом мосту.