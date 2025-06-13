ФОТО: в Салацгриве демонтирован мост 1960 года - было важно не допустить попадания элементов конструкции в воду
В Салацгриве полностью демонтирован старый мост через реку Салаца, и продолжается строительство нового. Чтобы минимизировать воздействие на природу, демонтажные работы велись с плавучих понтонов с использованием кранов и специального оборудования для резки бетона.
Заказчиком проекта выступает государственное предприятие VSIA Latvijas Valsts ceļi, а строительные работы выполняет PS NB&Tilts. Работы начались осенью 2024 года и длились восемь месяцев поэтапно.
"Демонтаж мы начали осенью прошлого года, реализуя проект по этапам. Одной из самых сложных задач было не допустить попадания элементов конструкции в воду. Для этого часть работ велась с понтонов", — рассказал член правления SIA Grāvējs Рихард Муйжниекс.
Специфика объекта потребовала особой точности и планирования: "Каждое пролетное строение аккуратно разрезали бетонорезами, после чего с помощью специализированного крана на понтоне снимали с опор. Такой подход позволил обеспечить точность работ и минимальное влияние на окружающую среду", — добавил он.
Согласно архивным данным Салацгривского края, старый мост через Салацу был построен в 1960 году. Он состоял из восьми пролетов и девяти опор, семь из которых находились в русле реки. Общая длина моста составляла 180,76 метра. В результате тендера летом 2024 года подряд на строительство нового моста выиграла компания PS NB&Tilts, включая снос старого моста.
Новый мост будет состоять из четырех пролетов со стальными балками и новыми опорами. С обеих сторон под мостом предусмотрены пешеходные дорожки. Со стороны Айнажи они будут соединяться с уже существующей набережной вдоль Салацы, со стороны Риги будет устроен локальный участок с лестницей. Пешеходная инфраструктура будет также организована на самом мосту.
Во время строительства движение через реку организовано по временной переправе. Согласно договору, завершение всех работ планируется осенью 2025 года.