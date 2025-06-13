Латвия намерена подключиться к международным усилиям по расследованию военных преступлений
Сейм Латвии признал неотложным и концептуально поддержал законопроект о присоединении к Люблянско-Гаагской конвенции.
Эта конвенция о международном сотрудничестве в расследовании и уголовном преследовании за преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и другие международные преступления.
Конвенция расширяет возможности сотрудничества между странами в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, что особенно актуально в настоящее время на фоне масштабных вооруженных конфликтов в мире.
Конвенция необходима, так как отдельные страны сталкивались с трудностями в получении доказательств от других государств по таким делам. Положения конвенции соответствуют нормативной базе Латвии, поэтому вносить изменения в законы не требуется.
Конвенция была принята 26 мая 2023 года в Любляне (Словения), а 14 февраля 2024 года открыта для подписания в Гааге (Нидерланды). В настоящий момент ее подписали 40 стран, включая Латвию.
Как подчеркивается в документе, международные преступления, на которые распространяется конвенция, являются одними из самых тяжелых и вызывают обеспокоенность всей международной общественности. Присоединившиеся страны берут на себя обязательства более эффективно расследовать такие преступления и обеспечивать привлечение виновных к уголовной ответственности. Окончательное решение о ратификации конвенции Сейму еще предстоит принять при заключительном чтении.