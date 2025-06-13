Латвия намерена подключиться к международным усилиям по расследованию военных преступлений

Как подчеркивается в документе, международные преступления, на которые распространяется конвенция, являются одними из самых тяжелых и вызывают обеспокоенность всей международной общественности. Присоединившиеся страны берут на себя обязательства более эффективно расследовать такие преступления и обеспечивать привлечение виновных к уголовной ответственности. Окончательное решение о ратификации конвенции Сейму еще предстоит принять при заключительном чтении.