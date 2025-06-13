В Латвии активизировался новый вид кибермошенничества - "атака" на телевизоры

Мошенники используют вредоносное ПО под названием Android-Vo1D которое нацелено на пользователей устройств Android, особенно телевизоров. "Мы зафиксировали исторически наибольшее количество кибератак на смарт-телевизоры, что в очередной раз подтверждает – мошенники стремятся использовать любые устройства для доступа к персональным данным. За последние несколько недель было зафиксировано около 2000 таких попыток атак. Чтобы защитить себя, призываем быть особенно осторожными при загрузке стороннего программного обеспечения из неизвестных источников и тщательно проверять информацию о конкретном приложении или программном обеспечении перед его загрузкой, например, отзывы других пользователей. Так же, как мы подключаем сигнализацию в доме или машине, важно подключить и решение для защиты своих смарт-устройств, которое в повседневной спешке поможет вам своевременно замечать и предотвращать различные потенциальные угрозы в цифровой среде", — говорит Александр Богданов, руководитель службы безопасности Tele2.