Браже: удары Израиля по Ирану еще не означают новую войну
фото: LETA
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
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Браже: удары Израиля по Ирану еще не означают новую войну

Отдел новостей

LETA

Нанесенные этой ночью удары Израиля по ядерным объектам Ирана и другим военным целям автоматически не означают начала новой войны, но усиливают напряженность в регионе, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Конечно, Иран ответит Израилю, но каким будет этот ответ, пока неясно, сказала министр. Поскольку израильская атака выглядит хорошо подготовленной, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал, что она будет продолжаться, ситуация на Ближнем Востоке не станет легче или менее напряженной, прогнозирует Браже.

Она добавила, что США отрицают свою причастность к ударам и сейчас сосредоточены на эвакуации своих граждан из угрожаемых районов. Латвия также рассматривает вопрос о том, что делать с дипломатическим персоналом, находящимся в Израиле. В настоящее время посол Латвии в Израиле находится в Латвии, в Иране зарегистрированы только три латвийских гражданина, и от них пока не поступало никаких новостей, сказала Браже.

По информации с сайта Министерства иностранных дел Латвии, посол Латвии в Иране имеет резиденцию в Турции.

Браже добавила, что решение об эвакуации сотрудников латвийского посольства из Израиля может быть принято сегодня. Это не так просто, учитывая, что воздушное пространство Израиля закрыто.

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