Браже: удары Израиля по Ирану еще не означают новую войну

Она добавила, что США отрицают свою причастность к ударам и сейчас сосредоточены на эвакуации своих граждан из угрожаемых районов. Латвия также рассматривает вопрос о том, что делать с дипломатическим персоналом, находящимся в Израиле. В настоящее время посол Латвии в Израиле находится в Латвии, в Иране зарегистрированы только три латвийских гражданина, и от них пока не поступало никаких новостей, сказала Браже.