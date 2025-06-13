Температура воды в реках и озерах не превышает +18 градусов

В ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода, а температура воды будет постепенно повышаться. Уровень воды в реках колеблется и в ближайшие дни будет в основном снижаться. Во многих районах Латгале, Селии и Видземе все еще затоплены территории.