Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:06
Температура воды в реках и озерах не превышает +18 градусов
В Латвии пятничное утро приносит теплую и солнечную погоду, а температура воды в реках, озерах и море постепенно повышается.
Температура воды в реках и озерах в пятницу утром составляет +13...+18 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Айвиексте и Вента температура воды около +16 градусов, в Даугаве и Лиелупе +15...+18 градусов, в Гауе +14...+16 градусов. Температура воды в крупных озерах составляет +15...+17 градусов.
В море средняя температура воды утром +13...+15 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - около +10 градусов.
В ближайшие дни ожидается солнечная и теплая погода, а температура воды будет постепенно повышаться. Уровень воды в реках колеблется и в ближайшие дни будет в основном снижаться. Во многих районах Латгале, Селии и Видземе все еще затоплены территории.