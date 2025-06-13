Эвтаназия в Латвии - запрет есть, а помощи неизлечимо больным нет
В Латвии до сих пор отсутствует не только законодательное регулирование эвтаназии, но и полноценная система паллиативного и хосписного ухода. Общество расколото на два лагеря — "за" и "против", — а в это время тяжелобольные люди ежедневно страдают от невыносимой боли без адекватной поддержки и без права выбора.
Член правления организации Hospiss LV Илзе Зосуле в эфире передачи “Uz līnijas” подчеркивает: эвтаназия — не столь однозначный вопрос, каким его часто представляют. По ее словам, чаще всего под этим термином понимают ассистированное самоубийство с участием медперсонала. Но практика показывает, что при должном уходе и эффективном обезболивании к эвтаназии прибегают лишь единицы.
«Поэтому стоит задуматься, актуально ли вообще разрешать это как коммерческую услугу или услугу, оплачиваемую государством», — говорит Зосуле.
На практике все иначе: в Латвии тяжело больных людей выписывают домой или в хоспис без необходимой поддержки. Родные сталкиваются с бессилием, когда видят, как любимый человек страдает, отказывается от общения и теряет интерес к жизни. Часто причиной такой «отстраненности» становятся не психологические проблемы, а хроническая боль, с которой пациент живет каждый день.
«Нам привозят людей из больниц, которые испытывают постоянную боль. Они ничего не хотят, от всего отказываются, и близкие не знают, что делать. А ведь обученный специалист может распознать боль даже тогда, когда человек не может ее описать. После снятия боли к человеку возвращается хотя бы капля жизненной энергии», — рассказывает Илзе Зосуле.
Организация Hospiss LV настаивает: прежде чем обсуждать эвтаназию как коммерческую или государственную услугу, необходимо навести порядок в хосписной системе. Сейчас мобильные бригады, способные помочь на дому, — это лишь малая часть от того, что действительно нужно.
Тем временем в таких странах, как Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия, эвтаназия легализована. В Латвии же Сейм около четырех лет назад отклонил гражданскую инициативу о ее разрешении, не предложив взамен ничего. В результате люди с неизлечимыми болезнями и невыносимыми болями остаются без права на выбор и без возможности получить достойную помощь в конце жизни.