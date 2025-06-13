Эвтаназия в Латвии - запрет есть, а помощи неизлечимо больным нет

«Нам привозят людей из больниц, которые испытывают постоянную боль. Они ничего не хотят, от всего отказываются, и близкие не знают, что делать. А ведь обученный специалист может распознать боль даже тогда, когда человек не может ее описать. После снятия боли к человеку возвращается хотя бы капля жизненной энергии», — рассказывает Илзе Зосуле.