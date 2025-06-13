Куропатки на дороге стали причиной ДТП с двумя грузовиками недалеко от Марупе
На рижском объездном шоссе недалеко от Марупе водитель легкового автомобиля резко затормозил, чтобы избежать наезда на птиц, выскочивших на проезжую часть. Следовавший позади грузовик успел остановиться в последний момент, но следующий за ним водитель не успел среагировать — и произошло столкновение.
Из-за аварии одна полоса движения была перекрыта. Один из грузовиков врезался в прицеп другого, сообщает «Degpunktā».
«Ситуация почти курьезная. Из леса выбежали куропатки. Легковая машина резко затормозила, чтобы пропустить птиц. Мне тоже пришлось срочно тормозить. А водителю позади не повезло», — рассказывает водитель грузовика Мартиньш.
Грузовик, ехавший сзади, перевозил строительный мусор. В момент удара из контейнера высыпались отходы, а из-под машины вытекли топливо и моторное масло. Несмотря на серьезные повреждения передней части, водительская кабина почти не пострадала.
На асфальте остались длинные следы торможения обеих грузовых машин. Вероятной причиной аварии называют недостаточную дистанцию между грузовиками. «Моя реакция была быстрее, чем у водителя позади меня», — говорит Мартиньш.
На место прибыли две пожарно-спасательные бригады, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Для Мартиньша это первая авария за 18 лет. Хотя он отделался испугом и немного помятым багажным отсеком, водитель возмущен безразличием «спасителя птиц» — водитель легковушки, как только куропатки улетели, уехал с места происшествия, даже не оглянувшись. «Он все видел, что произошло позади. Почему не остановился? Уехал, даже не оставив номер», — возмущенно рассказывает Мартиньш.
Водителя грузовика, перевозившего строительный мусор, доставили в медицинское учреждение, но серьезных травм он не получил.