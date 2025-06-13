Куропатки на дороге стали причиной ДТП с двумя грузовиками недалеко от Марупе

Для Мартиньша это первая авария за 18 лет. Хотя он отделался испугом и немного помятым багажным отсеком, водитель возмущен безразличием «спасителя птиц» — водитель легковушки, как только куропатки улетели, уехал с места происшествия, даже не оглянувшись. «Он все видел, что произошло позади. Почему не остановился? Уехал, даже не оставив номер», — возмущенно рассказывает Мартиньш.