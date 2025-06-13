"Всех русских - в газовую камеру": неужели даже в таком комментарии из соцсетей не найдут криминала?
Шокирующий комментарий с призывом "всех русских - в газовую камеру", опубликованный в Facebook, вызвал волну возмущения в Латвии и стал основанием для официальной жалобы в полицию.
В социальных сетях, где обсуждали недавнее поведение бывшего депутата Александра Росликова, один из пользователей перешел грань дозволенного, написав: «Visus krievus uz gāzes kameru...» («Всех русских — в газовую камеру»). Этот откровенный призыв к насилию и разжиганию межнациональной розни шокировал многих.
На публикацию уже отреагировал бывший депутат Рижской думы и гражданский активист Константин Чекушин, который сообщил о подаче официальной жалобы в Государственную полицию: «Я подал жалобу в Государственную полицию Латвии на комментарий, содержащий призыв к геноциду — “всех русских в газовую камеру”, опубликованный в Facebook. Подобные высказывания — это не “мнение”, а преступление по уголовному праву. Такие вещи не могут и не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их говорит и в каком контексте.
Подал заявление не ради “шума”, а потому что считаю, что ненависть — не норма. Молчание — соучастие. Если вы сталкиваетесь с подобным — не бойтесь действовать. Мы все имеем право на уважение и безопасность».
Общественность ожидает реакции правоохранительных органов, поскольку подобные призывы нарушают не только нормы морали, но и положения Уголовного закона Латвии, предусматривающего ответственность за разжигание национальной розни и призывы к насилию.