"Всех русских - в газовую камеру": неужели даже в таком комментарии из соцсетей не найдут криминала?

На публикацию уже отреагировал бывший депутат Рижской думы и гражданский активист Константин Чекушин, который сообщил о подаче официальной жалобы в Государственную полицию: «Я подал жалобу в Государственную полицию Латвии на комментарий, содержащий призыв к геноциду — “всех русских в газовую камеру”, опубликованный в Facebook. Подобные высказывания — это не “мнение”, а преступление по уголовному праву. Такие вещи не могут и не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их говорит и в каком контексте.