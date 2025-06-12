Сейм принял новые поправки, ограничивающие использование русского языка банками
В четверг, 12 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях с целью укрепления использования государственного языка в деятельности банков.
«Рабочим языком в кредитных учреждениях, без сомнения, должен быть латышский. Поэтому с помощью этих поправок мы еще больше закрепим использование государственного языка, четко установив, что клиенты латвийских банков имеют право получать финансовые услуги на латышском языке», — ранее заявила председатель Бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша, отвечающая за продвижение поправок.
Таким образом, латышский язык станет основным языком общения, документооборота и обслуживания клиентов как в цифровой среде, так и при личном контакте. Требование о применении латышского языка кредитные учреждения должны будут обеспечить не позднее 30 сентября 2026 года.
Поправки также предусматривают, что кредитное учреждение в Латвии сможет самостоятельно выбрать, какой официальный язык государства-члена или страны-кандидата ЕС использовать дополнительно для общения с клиентами.
В соответствии с изменениями, предоставление услуг и оформление финансовых документов для иностранных клиентов также может осуществляться на любом официальном языке государства-члена ЕС или страны-кандидата, если клиент на это согласен и банк может это обеспечить.
Дополнительные языки кредитные учреждения смогут использовать в цифровых интерфейсах, мобильных приложениях, на сайтах и в колл-центрах. Выбор клиента, например, при нажатии соответствующей кнопки, будет считаться согласием на использование конкретного языка.