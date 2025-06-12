Гражданам России и Беларуси запретили работать на объектах критической инфраструктуры

Для усиления защиты критической инфраструктуры, важной для безопасности латвийского государства и общества, поправки предусматривают, что владелец, бенефициар или законный владелец критической инфраструктуры должен быть лоялен Латвии и ее Конституции и ему запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.