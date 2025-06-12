Правила выборов в Сейм меняются: больше депутатов, более длинные программы и более удобный процесс голосования

Отныне списки кандидатов на парламентских выборах могут быть поданы начиная со 105-го дня до выборов, но не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это позволит более эффективно организовать подготовку к выборам. До сих пор списки кандидатов можно было подавать за 80 дней до выборов.