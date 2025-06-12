Правила выборов в Сейм меняются: больше депутатов, более длинные программы и более удобный процесс голосования
С 2030 года для участия в выборах в Сейм партиям потребуется больше членов, а ряд изменений коснется выборов уже в следующем году. В частности, предварительное голосование будет проводиться на всех избирательных участках и в течение пяти дней вместо трех, также дольше будет срок подачи кандидатских списков, говорится в поправках к закону о выборах в Сейм, принятых в четверг в окончательном чтении.
С 2030 года баллотироваться на выборах в Сейм смогут политические партии, имеющие не менее 1000 зарегистрированных членов, и объединения партий, имеющие не менее 1500 зарегистрированных членов. В настоящее время для этого требуется не менее 500 зарегистрированных членов.
Поправки также предусматривают, что отныне партии и объединения партий должны будут составлять свои предвыборные программы таким образом, чтобы их текст не превышал 10 000 знаков. До сих пор программы не могли превышать 4000 знаков.
Отныне списки кандидатов на парламентских выборах могут быть поданы начиная со 105-го дня до выборов, но не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это позволит более эффективно организовать подготовку к выборам. До сих пор списки кандидатов можно было подавать за 80 дней до выборов.
Поправки также позволяют участковым избирательным комиссиям организовывать выездное голосование и упрощают подачу заявления на голосование по почте с помощью портала госуслуг www.latvija.gov.lv.