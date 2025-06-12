Государственное агентство лекарств Латвии предупреждает о серьезном побочном эффекте популярного "Оземпика"

Информация об этом побочном эффекте будет добавлена в инструкции по применению и описания препаратов, содержащих семаглутид, используемых при лечении диабета и ожирения. Если у пациентов во время приема семаглутида возникает внезапная потеря зрения или резкое ухудшение зрения, им следует незамедлительно обратиться к врачу. При подтверждении диагноза NAION лечение семаглутидом необходимо прекратить.