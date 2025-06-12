Государственное агентство лекарств Латвии предупреждает о серьезном побочном эффекте популярного "Оземпика"
Комитет по безопасности лекарственных средств (PRAC) Европейского агентства лекарств подтвердил, что передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION) является крайне редким побочным эффектом препаратов, содержащих семаглутид. Семаглутид — это активное вещество в препаратах Ozempic, Rybelsus и Wegovy, применяемых для лечения диабета и ожирения, сообщает Государственное агентство лекарств Латвии.
NAION — редкое офтальмологическое заболевание, способное привести к потере зрения. Результаты нескольких крупных эпидемиологических исследований свидетельствуют о немного повышенном риске развития этого заболевания глаз у пациентов, принимающих семаглутид. В связи с этим комитет PRAC в начале этого года начал пересмотр этих препаратов.
После анализа всех доступных данных PRAC подтвердил, что NAION действительно является крайне редким побочным эффектом семаглутида. Термин «крайне редко» означает, что такое побочное явление может возникнуть у одного из 10 000 человек, принимающих данные препараты.
Информация об этом побочном эффекте будет добавлена в инструкции по применению и описания препаратов, содержащих семаглутид, используемых при лечении диабета и ожирения. Если у пациентов во время приема семаглутида возникает внезапная потеря зрения или резкое ухудшение зрения, им следует незамедлительно обратиться к врачу. При подтверждении диагноза NAION лечение семаглутидом необходимо прекратить.
В работе научных комитетов Европейского агентства лекарств, включая Комитет по безопасности лекарственных средств, участвуют также специалисты Государственного агентства лекарств Латвии.