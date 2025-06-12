Глава Банка Латвии: почему даже дешевые продукты у нас дороже, чему у соседей
В Латвии цены на продукты питания в сегменте низких цен значительно выше, чем в других странах Балтии. Об этом в четверг в передаче Latvijas Radio "Krustpunktā" заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Мартиньш Казакс пояснил, что эксперты Банка Латвии сравнили различные товарные группы в розничных торговых сетях Латвии, Эстонии и Литвы и пришли к выводу, что в Латвии в сегменте самых дешевых товаров цены самые высокие.
Проанализировав две крупнейшие розничные сети, установлено, что в Латвии уровень цен в обеих очень схож — иногда вплоть до копеек. Между тем те же самые товары в тех же сетях в Эстонии и Литве продаются по более низкой цене.
«Важно не то, сколько у нас торговых сетей, а как они формируют цены», — объяснил Казакс, добавив, что в Латвии те же сети, которые работают в Литве и Эстонии, устанавливают более высокие цены. Он также подчеркнул, что эта проблема особенно выражена именно в сегменте низких цен, поскольку в среднем ценовом сегменте в Латвии цены иногда бывают ниже, чем в Литве и Эстонии.
Говоря о возможных решениях, Казакс отметил, что необходим четкий инструмент для сравнения цен, и «покупатель должен бросить вызов своему магазину». Он также упомянул подписанный в Министерстве экономики (МЭ) меморандум о снижении цен на продукты питания, указав, что одним из предлагаемых в нем решений является инструмент для сравнения цен. При этом Казакс подчеркнул, что необходимо сравнивать цены не только между магазинами Rimi и Maxima в Латвии, но и в этих же магазинах в Литве и Эстонии.
Казакс также отметил, что проблема кроется в конкуренции, пояснив, что у конкуренции бывают разные модели — от «жестокой борьбы», где каждый стремится занять как можно большую долю рынка, до ситуации, когда крупнейший игрок диктует цену, а остальные подстраиваются. Он добавил, что если бы один из участников рынка сменил стратегию и сосредоточился на товарах по самым низким ценам, это существенно изменило бы общую ситуацию.
Казакс подчеркнул, что Банк Латвии может помочь с анализом, но решать ситуацию должны Министерство экономики или Совет по конкуренции.