Глава Банка Латвии: почему даже дешевые продукты у нас дороже, чему у соседей

«Важно не то, сколько у нас торговых сетей, а как они формируют цены», — объяснил Казакс, добавив, что в Латвии те же сети, которые работают в Литве и Эстонии, устанавливают более высокие цены. Он также подчеркнул, что эта проблема особенно выражена именно в сегменте низких цен, поскольку в среднем ценовом сегменте в Латвии цены иногда бывают ниже, чем в Литве и Эстонии.