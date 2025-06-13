В Эстонии таксист не дал сбережениям пожилой женщины попасть в руки мошенников

Когда таксист остановился, мошенники принялись звонить ему. Это стандартная практика мошенников — они упирают на скорость, на то, что все нужно сделать сразу же и как можно скорее. Благодаря внимательному таксисту мошенничество удалось предотвратить, а сбережения вернули женщине. Позже она позвонила близким и убедилась, что с ними все в порядке.