В Эстонии таксист не дал сбережениям пожилой женщины попасть в руки мошенников
Во вторник таксист не стал отвозить деньги живущей в городе Силламяэ женщины мошенникам в Таллин и таким образом женщина получила свои деньги назад.
Живущей в городе Силламяэ женщине позвонил мошенник, представившийся внуком, и заявил, что вызвал ДТП и для того, чтобы избежать наказания, нужно послать деньги прокурору в Таллин. Мошенники постоянно общались с женщиной и не давали ей никому позвонить и ни с кем общаться. Женщина сложила сбережения в пакет и передала их таксисту, которого заранее вызвали мошенники.
Таксисту показалось странным, что женщина постоянно разговаривала по телефону, не ответила ни на один уточняющий вопрос, но положила пакет с деньгами в машину и вернулась домой. Таксист начал поездку, но затем остановился. Он заподозрил, что что-то не так, и сообщил полиции.
Когда таксист остановился, мошенники принялись звонить ему. Это стандартная практика мошенников — они упирают на скорость, на то, что все нужно сделать сразу же и как можно скорее. Благодаря внимательному таксисту мошенничество удалось предотвратить, а сбережения вернули женщине. Позже она позвонила близким и убедилась, что с ними все в порядке.