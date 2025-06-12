За повреждение подводного кабеля Тайвань отправил в тюрьму на три года капитана китайского судна

У Тайваня имеется 14 международных подводных кабелей и еще 10 — местного значения. В последнее время в стране растет обеспокоенность по поводу безопасности этих кабелей. Ранее в этом году на северо-востоке от острова один из кабелей предположительно был поврежден грузовым судном, принадлежащим Китаю. Кроме того, в январе прекратили работу еще два подводных кабеля, соединявших острова Мацзу. Правда, власти Тайваня объяснили это естественным износом.