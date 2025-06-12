За повреждение подводного кабеля Тайвань отправил в тюрьму на три года капитана китайского судна
В четверг суд на Тайване приговорил к трем годам тюремного заключения капитана китайского судна за умышленное повреждение подводного коммуникационного кабеля.
Грузовое судно Hongtai, зарегистрированное в Того и укомплектованное китайским экипажем, было задержано в феврале после разрыва подводного кабеля в Тайваньском проливе между архипелагом Пэнху и Тайванем.
Окружной суд на юге острова признал капитана судна виновным в нарушении Закона об управлении телекоммуникациями за преднамеренное разрушение подводной линии связи и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. На суде капитан признал халатность, но отрицал, что намеренно повредил кабель. Остальные семь членов экипажа будут депортированы без предъявления обвинений.
У Тайваня имеется 14 международных подводных кабелей и еще 10 — местного значения. В последнее время в стране растет обеспокоенность по поводу безопасности этих кабелей. Ранее в этом году на северо-востоке от острова один из кабелей предположительно был поврежден грузовым судном, принадлежащим Китаю. Кроме того, в январе прекратили работу еще два подводных кабеля, соединявших острова Мацзу. Правда, власти Тайваня объяснили это естественным износом.
В Балтийском море в последнее время регулярно имеют место случаи повреждения подводных кабелей. Последний такой случай произошел в феврале этого года возле острова Готланд.