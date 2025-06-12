Авиакомпания Ryanair решила жестко наказывать пассажиров, нарушающих порядок на борту
Ирландский бюджетный авиаперевозчик объявил о новых мерах, которые будут применяться к дебоширам.
Как пишет Daily Mirror, 12 июня 2025 года Ryanair объявил, что штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 590 евро) теперь вступил в силу и будет взиматься с "пассажиров, нарушающим общественный порядок, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета". При этом в авиакомпании предупредили, что штраф может быть и выше, но именно эта сумма будет отправной точкой.
"Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных помех, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров. Хотя это общеотраслевая проблема, затрагивающая все авиакомпании, Ryanair стремится бороться с недисциплинированным поведением пассажиров в интересах своих пассажиров и экипажа и продолжит преследовать недисциплинированных пассажиров за гражданский ущерб, но как минимум теперь им будет выписан штраф в размере 500 фунтов стерлингов", – говорится в опубликованном сегодня заявлении авиакомпании. При этом в Ryanair призвали других пассажиров и членов экипажей сообщать о нарушителях по адресу электронной почты webtravel@reachplc.com.
Лоукостер давно известен своим жестким отношением к тем, кто не соблюдает правила. Так, пассажирам Ryanair с недавних пор грозит штраф более 100 евро за позднее прибытие в аэропорт.