Авиакомпания Ryanair решила жестко наказывать пассажиров, нарушающих порядок на борту

"Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных помех, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров. Хотя это общеотраслевая проблема, затрагивающая все авиакомпании, Ryanair стремится бороться с недисциплинированным поведением пассажиров в интересах своих пассажиров и экипажа и продолжит преследовать недисциплинированных пассажиров за гражданский ущерб, но как минимум теперь им будет выписан штраф в размере 500 фунтов стерлингов", – говорится в опубликованном сегодня заявлении авиакомпании. При этом в Ryanair призвали других пассажиров и членов экипажей сообщать о нарушителях по адресу электронной почты webtravel@reachplc.com.