ВИДЕО: опасный маневр на Вентспилсском шоссе едва не закончился трагедией, но кто виноват?

Прозвучало и мнение, что виноват тот, кто ехал сзади. «Ответственность лежит на том, кто не соблюдает дистанцию, а не на том, кто тормозит», — подчеркивает Каспарс. Оскар, в свою очередь, считает, что виноваты оба: «Оба вели себя, как клоуны. Оба нарушили — и оба неправы».