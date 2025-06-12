ВИДЕО: опасный маневр на Вентспилсском шоссе едва не закончился трагедией, но кто виноват?
11 июня на Вентспилсском шоссе был зафиксирован опасный дорожный инцидент — неудачный маневр при обгоне едва не привел к серьезным последствиям.
На видеозаписи видно, как белый автомобиль начинает обгон грузовика, но, заметив встречную машину, вынужден прекратить маневр. В тот же момент сзади на высокой скорости его обгоняет машина темного цвета, водитель которой, судя по всему, не заметил встречного транспорта.
Поняв, что завершить обгон не удастся, автомобиль резко пытается вернуться в свою полосу. Из-за этого водителю белой машины пришлось экстренно сбросить скорость и съехать с проезжей части. Инцидент вызвал бурные споры среди комментаторов: кто виноват?
Одни обвинили водителя белого авто. «Водитель Audi все точно рассчитал, а белый автомобиль просто сбросил скорость с 87 до 50 км/ч. Не будь “капитана тормоза”, ничего бы не случилось», — считает один из пользователей соцсетей.
Другие утверждают, что белый автомобиль был вынужден тормозить. «Он притормозил, потому что его просто выдавливали с дороги», — объясняет другой комментатор.
Прозвучало и мнение, что виноват тот, кто ехал сзади. «Ответственность лежит на том, кто не соблюдает дистанцию, а не на том, кто тормозит», — подчеркивает Каспарс. Оскар, в свою очередь, считает, что виноваты оба: «Оба вели себя, как клоуны. Оба нарушили — и оба неправы».