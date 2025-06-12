В эти выходные в Вецмилгрависе откроется новый скейт-парк
В воскресенье, 15 июня, в 12:00 в Вецмилгрависе, на улице Августа Домбровска, 60, состоится торжественное открытие нового скейт-парка, построенного по инициативе жителей.
В открытии примут участие представители Рижской думы, строители скейт-парка из Mind Work Ramps и представители Латвийской федерации скейтбординга. В рамках мероприятия расскажут о правильном использовании парка, правилах поведения и безопасности на его территории. В качестве «десерта» запланированы показательные выступления профессиональных скейтбордистов и BMX-райдеров.
Скейт-парк создан по инициативе общества развития Вецмилгрависа, а проект реализован за счет финансирования из бюджета участия, предлагаемого самоуправлением. Современный и качественно построенный скейт-парк станет важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги, ведь в Вецмилгрависе и близлежащих районах в данный момент отсутствует подобная инфраструктура для спорта и активного отдыха. В скейт-парке установлены рампы, перила, трамплины и колонны, смонтированные на бетонной поверхности.
Рижское самоуправление проводит конкурс бюджета участия и голосование жителей с 2019 года. За это время рижане подали 216 проектных заявок, из которых 53 проекта были переданы на реализацию в течение шести конкурсных лет. Из них 31 проект полностью завершен, а 22 находятся на разных стадиях выполнения.
Этой весной рижане подали 39 проектных идей в 26 районах. В этом году особое внимание снова уделяется обустройству мест активного отдыха и игровых площадок: предложены новые детские площадки, скейт-парки, спортивные площадки и трассы. Голосование за проекты запланировано на ноябрь. Общий объем финансирования бюджета участия в этом году составляет 2,3 миллиона евро.