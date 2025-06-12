В эти выходные в Вецмилгрависе откроется новый скейт-парк

Рижское самоуправление проводит конкурс бюджета участия и голосование жителей с 2019 года. За это время рижане подали 216 проектных заявок, из которых 53 проекта были переданы на реализацию в течение шести конкурсных лет. Из них 31 проект полностью завершен, а 22 находятся на разных стадиях выполнения.