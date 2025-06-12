После действий Росликова предлагают исключать депутатов из Сейма за нарушение присяги

«Депутатский мандат — это не свободный билет на антигосударственные действия. Недопустима ситуация, когда с трибуны Сейма делаются заявления, противоречащие Конституции, суверенитету государства или латышскому языку как единственному государственному. Если депутат систематически нарушает обещание, данное в присяге, Сейм должен иметь возможность исключить его из своего состава. Это вопрос достоинства парламента и государственной безопасности. Поправки — шаг к большей ответственности и уважению к Сейму как высшему законодательному органу страны», — подчеркивает депутат Сейма Артур Бутанс.