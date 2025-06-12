После действий Росликова предлагают исключать депутатов из Сейма за нарушение присяги
В ответ на публичные высказывания и поведение депутата Алексея Росликова ("За стабильность!") с трибуны Сейма, Национальное объединение внесло поправки в Регламент Сейма, предусматривающие возможность исключения депутата из состава парламента в случае серьезного нарушения этического кодекса.
Поправки предусматривают дополнение второй части 18-й статьи Регламента Сейма нормой, позволяющей исключить депутата, если он нарушает пункт Этического кодекса, который обязывает соблюдать данное в торжественной присяге обещание депутата.
«Депутатский мандат — это не свободный билет на антигосударственные действия. Недопустима ситуация, когда с трибуны Сейма делаются заявления, противоречащие Конституции, суверенитету государства или латышскому языку как единственному государственному. Если депутат систематически нарушает обещание, данное в присяге, Сейм должен иметь возможность исключить его из своего состава. Это вопрос достоинства парламента и государственной безопасности. Поправки — шаг к большей ответственности и уважению к Сейму как высшему законодательному органу страны», — подчеркивает депутат Сейма Артур Бутанс.
С этой инициативой НО стремится создать правовой инструмент, позволяющий самому парламенту защищать свою целостность и предотвращать случаи, когда действия отдельного депутата подрывают авторитет законодательной власти.
Как уже сообщалось ранее, 5 июня большинством голосов Алексей Росликов был удален из зала заседаний Сейма. В своей речи он выступил против декларации о преодолении последствий русификации, а в завершение выступления воскликнул нессколько слов по-русски.