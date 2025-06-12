Эдгар Ринкевич.
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Президент обеспокоен тем, насколько успешно будут организованы выборы Сейма в следующем году
Президент Эдгар Ринкевич положительно оценивает решение министра умного управления и регионального развития Инги Берзини и председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите подать в отставку в связи с проблемами с подсчетом голосов на прошедших муниципальных выборах, однако обеспокоен тем, насколько успешно будут организованы выборы в Сейм в следующем году.
В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 глава государства отметил, что взять на себя ответственность - это одно дело, но сейчас его больше волнует, что произойдет в следующем году. Этот вопрос также обсуждался на состоявшемся в среду заседании Совета по национальной безопасности.
Президент указал, что теперь предстоит найти новых министра и руководителя ЦИК, а также необходимо тщательно проанализировать, что именно пошло не так на прошедших выборах и какие меры нужно принять до следующих выборов.
Эдгар Ринкевич подчеркнул, что нельзя скрывать информацию о затратах на разработку избирательной системы, ее разработчиках и допущенных ошибках, так как это лишь усиливает недоверие общества и всевозможные домыслы.