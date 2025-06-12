Президент обеспокоен тем, насколько успешно будут организованы выборы Сейма в следующем году

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 глава государства отметил, что взять на себя ответственность - это одно дело, но сейчас его больше волнует, что произойдет в следующем году. Этот вопрос также обсуждался на состоявшемся в среду заседании Совета по национальной безопасности.