Какой будет погода в Латвии на Лиго и в Янов день?

В понедельник, 16 июня, ожидается до +26 градусов, но далее температура немного снизится. За несколько дней до праздников столбик термометра может не достигать +20 градусов, а непосредственно на Лиго и Янов день снова повысится на несколько градусов. Ночью температура опустится до +6…+13 градусов.