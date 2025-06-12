Какой будет погода в Латвии на Лиго и в Янов день?
На Лиго и в Янов день в Латвии ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и умеренной температурой воздуха, свидетельствуют текущие прогнозы.
В ближайшие дни порадует солнце, а самым теплым днем недели станет воскресенье — температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов, хотя в прибрежных районах она не превысит +17…+19 градусов.
В понедельник, 16 июня, ожидается до +26 градусов, но далее температура немного снизится. За несколько дней до праздников столбик термометра может не достигать +20 градусов, а непосредственно на Лиго и Янов день снова повысится на несколько градусов. Ночью температура опустится до +6…+13 градусов.
На следующей неделе временами будет дождливо, местами возможны грозы. Будут преобладать западные ветры. В сам праздник прогнозируются осадки, преимущественно в виде кратковременного дождя.
Вторая половина июня в целом ожидается на 1–2 градуса прохладнее нормы. Количество осадков будет близко к средним многолетним показателям, в Курземе — возможно, ниже нормы.