Новая система оценивания в школах вызвала недовольство учеников и родителей

Что касается отношения школьников к новой системе, то примерно половина учителей отметила, что они стали активнее участвовать в учебном процессе (не согласны с этим 4%, скорее не согласны - 30% учителей) и реже пропускают проверочные работы (не согласны - 11%, скорее не согласны - 27%). Однако существенных изменений в привычках и успеваемости учащихся пока не наблюдается, так как только 16% считают, что новая система оценки знаний способствует улучшению освоения предметов. Что касается родителей, то опрос среди них показал, что 56% новая система понятна или скорее понятна. Однако 81% опрошенных выразили желание, чтобы детям чаще, чем раз в год, разрешали улучшать оценки, и только 10% считают, что этого достаточно.